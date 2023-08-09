السوق الموازية تفقد 104 نقاط بتداولات قيمتها 43 مليون ريال

فقدت السوق الموازية «نمو» 104 نقاط، ما يعادل 0.44 في المائة، لتغلق عند 23539 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 19 في المائة بنحو 6.8 مليون إلى 43 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 28 في المائة بواقع 831 ألف لتبلغ 2.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3329 صفقة متراجعة 442 صفقة بمقدار 12 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ماربل ديزاين" بنحو 30 في المائة ليبلغ 72.80 ريال، يليه "ملان" بـ7.6 في المائة ليصل إلى 45.20 ريال، وحل ثالثا سهم "آل منيف" 4.73 في المائة، حيث أغلق عند 68.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "غذاء السلطان" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 72.50 ريال، يليه "غاز" بـ4.7 في المائة إلى 57 ريالا، وحل ثالثا سهم "الدولية" بمقدار 3.7 في المائة مقفلا عند 4.08 ريال. وكان الأعلى تداولا "ماربل ديزاين" بنحو 15 مليون ريال، ثم "فش فاش" بقيمة 5.6 مليون ريال، وحل ثالثا "برغرايززر" بمبلغ 5.2 مليون ريال.