البورصات الخليجية تتبع أثر انخفاض «العالمية» .. و«أبو ظبي» تخالف الاتجاه

أغلقت معظم البورصات الخليجية، أمس، على انخفاض بعد تتبعها أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما تأثرت السوق المصرية بانخفاض سهم الشركة الشرقية.

وتراجعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 1.5 في المائة بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات وصادرات الصين على نحو أكبر مما كان متوقعا في يوليو، في مؤشر آخر إلى ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحسب "رويترز"، انخفض المؤشر القطري 1.1 في المائة بعد أن هبط سهم "صناعات قطر" 3.5 في المائة قبل إعلان الشركة المتخصصة في البتروكيماويات أرباحها.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.04 في المائة إلى مستوى 4078 نقطة مع انخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.5 في المائة، و"دبي المالي" 0.6 في المائة، و"إعمار العقارية" 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية 0.36 في المائة مع قيام المستثمرين بتقييم أحدث البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

غير أن مؤشر أبوظبي ارتفع 1.7 في المائة إلى 9990 نقطة بعد قفزة لسهم الشركة العالمية القابضة بلغت 3 في المائة. كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.6 في المائة، و"الدار العقارية" 0.7 في المائة، و"أدنوك للغاز" 0.9 في المائة، و"أدنوك للإمداد" 0.3 في المائة

وهبط مؤشر مسقط 0.3 في المائة ليغلق عند 4762 نقطة بضغط من تراجع سهم بنك ظفار القيادي بنحو 1.7 في المائة. كما انخفض سهم "تأجير للتمويل" 5.4 في المائة، و"إس إم إن باور" 2.4 في المائة، وتراجع سهم "النهضة للخدمات" 2.1 في المائة، و"أسمنت عمان" 1.4 في المائة.

وصعد مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 7990 نقطة. وانخفض مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى 1976 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة مع هبوط سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" 2.8 في المائة.