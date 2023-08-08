"كنال بلوس الفرنسية" تعلن نقل مباريات دوري المحترفين السعودي

أعلنت محطة كنال بلوس الفرنسية اليوم الثلاثاء إذاعة مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم في موسمه الجديد الذي ينطلق في 11 من الشهر الجاري.

ووفقا لـ"رويترز"،قالت القناة عبر حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "دوري المحترفين السعودي قادم إلى كنال بلوس".

وأضافت "رونالدو وبنزيمة وماني ومحرز يعودون إلى كنال بلوس في فرنسا وإفريقيا".

وأرفقت القناة المنشور بصورة يظهر فيها الفرنسيان كريم بنزيمة ونجولو كانتي، اللذان انضما إلى صفوف الاتحاد حامل اللقب، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبا النصر والجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى الأهلي العائد لدوري الأضواء.

وأنفقت الأندية السعودية مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين من فرق الصفوة في أوروبا خلال فترة الانتقالات الحالية، بينهم البرتغاليان روبن نيفيز الذي انضم إلى الهلال من ولفرهامبتون واندرارز وجواو فيليبي (جوتا) الذي انضم للاتحاد من سيلتيك.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي والحزم، بينما يستهل الاتحاد رحلة دفاعه عن اللقب يوم الاثنين المقبل أمام الرائد.