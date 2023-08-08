"وول ستريت" تغلق منخفضة بعد خفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم وسط عمليات بيع واسعة النطاق بعد أن جدد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية المخاوف إزاء سلامة القطاع المصرفي وأكبر اقتصاد في العالم.

وخفضت موديز تصنيف عشرة بنوك درجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها بنك أوف نيويورك ميلون ويو.إس بانكورب وستيت ستريت وترويست فايننشال، قيد المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها.

وبحسب "رويترز"، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.04 نقطة بما يعادل 0.42 في المائة إلى 4499.40 نقطة، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 109.63 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 13885.33 نقطة.

وتراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 158.58 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 35314.55 نقطة.