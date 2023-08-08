ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي يناقش تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

عقد أمس ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه، بحضور الرئيس رودريغو تشافيز روبلر رئيس كوستاريكا ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

وبحث الملتقى سبل توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعراض فرص الاستثمار النوعية، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين المملكة وكوستاريكا من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.

وأكد الملتقى على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا.

من جهة أخرى، التقى المهندس خالد الفالح عدد من الوزراء بكوستاريكا، حيث التقى وزير الخارجية بكوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو ووزير التجارة الخارجية مانويل توفارا ريفيرا ووزير الأشغال العامة والنقل لويس أمادور خيمينيز.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.