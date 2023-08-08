جاويش: الإمكانات الطبية في مهرجان ولي العهد للهجن جعلته النسخة الأميز

أسهمت الخدمات الطبية البيطرية المتنوعة والمقدمة من اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن والجهات الطبية المساندة في تطور منافسات النسخة الخامسة من المهرجان فنيا وبشكل ملفت، حيث أنتج ذلك في دقة تشخيص المطايا المصابة، وسرعة عودتها لميادين المنافسات، وتقليل فترة غيابها لأسبوع في الإصابات العضلية وأقل من 20 يوم بسبب إصابات المفاصل وهي الأكثر شيوعا في المهرجان.

وأكد الدكتور المصري أحمد سعيد جاويش أن الإمكانات التي سخرت في هذا المهرجان جعلت هذه النسخة الاميز طبيا مقارنة بنسخ الأعوام الأربعة السابقة، وقال "أيضا وعي الملاك والمضمرين ساهم في بيئة آمنة للمطايا، حيث ساهمت الخدمات الطبية المقدمة من إدارة المهرجان والجهات الطبية المساندة في خلو هذه النسخة من الامراض المعدية التي تنتج من هكذا تجمعات".

وعد الدكتور جاويش علاج الأوزون للهجن أحد طرق العلاج الحديثة في الطب البيطري، وقال "هو مضاد للالتهابات والبكتيريا ويساهم في رفع المناعة بشكل عام، علاج الأوزون يحسن الأداء العضلي والجهاز التنفسي للهجن".

وأضاف "أيضا استخدام جهاز الاشعة السينية والذي يختص بالكسور والشروخ وتأكل المفاصل ساهم بشكل كبير في تفادي هذه الإصابات، اكتسب الطبيب والمالك والمضمر معرفة أكثر على الإلمام بالطرق المختلفة التي تستخدم للعبث في الهجن وأماكن الحقن المختلفة، كما ستكون لديهم المقدرة على تقييمها والتعرف على الأمراض المعدية التي تتشابه مع العبث وكيفية التفريق بينهما".

كما وصف الدكتور جاويش الحركة المتبعة في دخول المطايا للأشواط في المهرجان بالمدروسة بعناية، وقال "أسهمت في قلة احتكاك الهجن وقلة العدوى وانتشار الأمراض، فالدعم المستمر لرياضة الهجن من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الرياشة واللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي ساهم في تطور هذه الرياضة، أصبحت الطائف بفضلها موقع ثابت في رزنامة أهل الهجن، أيضا نشكر اللجنة المنظمة على تعاونها مع الجميع وتركيزها بشكل تام على إنجاح المهرجان وتلبية رغبات المشاركين".