مردود اقتصادي عال في مهرجان ولي العهد للهجن

تشكل العوائد الاقتصادية لأي نشاط محفزا لانطلاقه وديمومة فاعليته في المجتمعات، ولذلك ترتبط كثير من الأعمال الناجحة بمقدار ما تحققه من عوائد اقتصادية.

ويعد مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف أحد الأنشطة التي تقدم خدمة رياضية وتراثية وترفيهية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية وفتح المزيد من المنافذ التي تدعم الازدهار الاقتصادي في الوطن.

المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، ألقى المزيد من الضوء على هذا الجانب بقوله إنه منذ أن أطلق الاتحاد السعودي للهجن مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف وهناك حراك اقتصادي كبير لا يمكن تجاهله، يقوده اتحاد الهجن بكل احترافية بدءا من التنظيم الإداري وتسجيل الهجن عبر شرائح إلكترونية دقيقة، لتبدأ رحلة استثمار اقتصادي ضخم لعشرات الألوف من المطايا المميزة التي تقدر قيمتها المالية بالمليارات، يتخللها صفقات بيع بالملايين تزيد وتنقص حسب إنجازات المطية.

وذكر أن هناك حركة نشطة في عمليات البيع والشراء تتم على هامش كل سباق من بيع مستلزمات الهجن وسوق متكامل للأسر المنتجة التي تتسابق في إثبات وجودها، هذا إضافة إلى المدينة التي تستضيف سباقات الهجن وتستقبل عشرات الألوف من عشاق الهجن والمهتمين بهذه الرياضة العريقة التي تجمع بين النخبة والمواطنين.

وبين أن مهرجان وسباقات الهجن تساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في المناطق والمحافظات التي تدشن فيها سباقات الهجن، من حيث احتياج ملاك الهجن إلى السكن ومتطلبات التخييم من خيام وبيوت شعر وكذلك وسائل الطبخ والتدفئة وشراء الذبائح وشراء الملابس والتعامل مع الأسر المنتجة من حيث شراء أدوات تستخدم في تربية الإبل مثل الخطام والقيد وكذلك من حيث إعداد الطعام.

كما أن الفعاليات تشهد إقامة حفلات شعبية متعارف عليها بين ملاك الهجن عند الفوز بأحد الأشواط ما يجعل سباقات الهجن رافدا قويا لأي منطقة أو محافظة تنظم فيها سباقات هجن إضافة إلى عمليات بيع أساسي، في شراء وبيع الهجن سواء من أجل الإنتاج أو السباق طوال فترة المهرجانات المخصصة لسباقات الهجن وكذلك حركة كبيرة في مجال خدمات مياه الشرب ونقل الإبل ما ينشط حركة المواصلات بشكل كبير.

وعلى هامش ذلك يتم الشراء والبيع في كل ما يخدم قطاع الإبل والهجن بشكل خاص، ومن الملاحظ أيضا وجود حراك اقتصادي وإعلامي وثقافي من خلال نشاط القنوات الشعبية ومواقع التواصل والتصوير لتوثيق الزيارات والحفلات التي تشهدها احتفالات عزب الملاك.

وختم تصريحه بالقول إن سباقات الهجن أصبحت بالفعال محركا اقتصاديا مهما، وتسهم في رفع نسب تشغيل قطاعات اقتصادية عدة منها قطاع الإيواء والخدمات والنقل، وبذلك ترفع الناتج المحلي؛ إذ لم تعد ذات أثر محدود على الملاك والفرق الفنية المرتبطة به.