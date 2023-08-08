الذهب يفقد بعض البريق مع ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع استعادة الدولار لبعض الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1933.24 دولار للأوقية الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة إلى 1967.90 دولار، وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسة، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها الخميس فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة عائدات السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.4 في المائة إلى 916.47 دولار. وانخفض البلاديوم أيضا 0.2 في المائة إلى 1237.38 دولار.