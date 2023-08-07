محللو دويتشه بنك يرصدون تراجعا حادا في أرباح الشركات في أوروبا

قال محللو مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة إن أرباح الربع الثاني من العام الحالي أظهرت استمرار تراجع الأرباح في أوروبا والأسواق الصاعدة، مع تراجع طفيف في الولايات المتحدة، في حين أظهرت نموا قويا للأرباح في اليابان. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير أعده المحللان بينكي تشادا وباراج تاتي إن معدل نمو الأرباح العالمية للشركات خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي تراجع.

في الوقت نفسه ارتفعت نسبة الشركات التي حققت أرباحا أكبر من التوقعات في كل مناطق العالم باستثناء أوروبا. كانت نسبة الشركات التي تجاوزت التوقعات في الولايات المتحدة هي الأعلى، في حين مازالت نسبة الشركات في أوروبا أعلى من المتوسط التاريخي لها، رغم تراجعها خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه فإن متوسط معدل نمو الأرباح في مناطق العالم الأربع مازال إيجابيا، وتراجعت أرباح شركات الطاقة والمعادن بشدة في مناطق العالم الأربع، بعد انخفاض أسعار النفط والمواد الخام عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في 2022.