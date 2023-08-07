الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة قبيل صدور تقرير التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين مستعيدة بعض مكاسبها التي خسرتها الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين صدور تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس.

واختتمت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول استريت الأسبوع الماضي منخفضة مع انشغال المستثمرين بجني الأرباح بعد مكاسب دامت شهورا بسبب قلقهم من بعض البيانات الاقتصادية وتقلب الأرباح وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.28 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 4518.31 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 84.73 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 13993.97 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 407.80 نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 35473.42 نقطة.