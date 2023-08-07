أوغندا تدعم الطلب السعودي لاستضافة إكسبو 2030

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، رسالة شفهية، إلى الرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، رئيس أوغندا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقباله اليوم بالمقر الرئاسي، في العاصمة كامبالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس موسيفيني خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.