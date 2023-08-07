53 مليار دولار أرباح أكبر 6 شركات طاقة في العالم .. حصة أرامكو 57 % منها

بلغت أرباح أكبر ست شركات طاقة في العالم خلال الربع الثاني 2023 نحو 53 مليار دولار، حصة شركة أرامكو السعودية منها نحو 57 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى البيانات المالية للشركات، تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلفها خلال الربع الثاني مجتمعة، بـ131 في المائة.

وشركات النفط الخمس، هي: إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

وبلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 30.1 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 7.9 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و3.1 مليار دولار لشركة شل، و1.8 لشركة بي بي، وستة مليارات دولار لشركة شيفرون، و4.1 مليار دولار لشركة توتال.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها شركة إكسون موبيل خلال الربع الثاني 282 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 1580 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.

وجاءت شركة ارامكو السعودية بين الأفضل أداء بين شركات الطاقة العالمية خلال الربع الثاني، حيث كانت من الأقل تأثرا بتراجع أسعار النفط عن مستوياته في الفترة نفسها من 2022.

وتراجعت أرباح "أرامكو السعودية" 38 في المائة إلى 30.1 مليار دولار مقابل 48.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراوحت تراجعات الأرباح لدى بقية الشركات بين 28 في المائة و83 في المائة.

وانخفضت أرباح شركة إكسون موبيل الأمريكية 56 في المائة لتبلغ 7.9 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار، كما تراجعت أرباح شيفرون الأمريكية 48 في المائة لتصل إلى ستة مليارات دولار مقابل 11.6 مليار دولار.

كما انخفضت أرباح شركة توتال الفرنسية 28 في المائة، لتبلغ 4.1 في المائة مقابل 5.7 في المائة، وهبطت أرباح شركة شل (بريطانية هولندية) 83 في المائة لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار.

كذلك تراجعت أرباح شركة بي بي البريطانية بنسبة 81 في المائة لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية