كثيراً ما نسمع بعضهم يقول: سَمِعْتُ خَتْرَشة، أي سمعت أصواتاً متداخلة كحركة القراطيس أو السعف أو حركة الفأر في المخزن أو صوت الجراد في الكيس ونحو ذلك، جاء في التهذيب للأزهري: "سَمِعْتُ للجراد خَتْرَشَة، بالخاء وحَتْرَشَة بالحاء أي صوت أَكلِه. وما أَحْسَنَ حَتَارِشَ الصبي وخَتَارِشَه أي حركاته".
وهذه الكلمة بتصاريف جذرها تدل على الأصوات وتداخلها وعلى الحركة من أشياء كثيرة، ففي الوسيط: "اخْتَرَش الجرو: تَحَرَّك وخَدَشَ... وتَخَارَشَتِ الكلاب والسنانير: تَخادَشَتَ ومَزَّق بعضها بعضا... والخُرَاشَة: ما سَقَطَ من الشيء عند الحَتّ... و"الخَرْشُ": سَقَط متاع البيت... والخَرَشَة: الذبابة...". وأصاب الكلمة تطور دلالي فنسمعهم اليوم يقولون: خَرَشَهُ بمعنى فاجأه ورفع صوته أمامه بلوم أو تأنيب ونحو ذلك دون مُقَدِّمات.
فهذه الكلمة مشتركة بين العامية والعربية والصحيحة.
الْخَتْرَشَة
كثيراً ما نسمع بعضهم يقول: سَمِعْتُ خَتْرَشة، أي سمعت أصواتاً متداخلة كحركة القراطيس أو السعف أو حركة الفأر في المخزن أو صوت الجراد في الكيس ونحو ذلك، جاء في التهذيب للأزهري: "سَمِعْتُ للجراد خَتْرَشَة، بالخاء وحَتْرَشَة بالحاء أي صوت أَكلِه. وما أَحْسَنَ حَتَارِشَ الصبي وخَتَارِشَه أي حركاته".
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