الْخَتْرَشَة

كثيراً ما نسمع بعضهم يقول: سَمِعْتُ خَتْرَشة، أي سمعت أصواتاً متداخلة كحركة القراطيس أو ‏السعف أو حركة الفأر في المخزن أو صوت الجراد في الكيس ونحو ذلك، جاء في التهذيب ‏للأزهري: "سَمِعْتُ للجراد خَتْرَشَة، بالخاء وحَتْرَشَة بالحاء أي صوت أَكلِه. وما أَحْسَنَ حَتَارِشَ ‏الصبي وخَتَارِشَه أي حركاته".‏

وهذه الكلمة بتصاريف جذرها تدل على الأصوات وتداخلها وعلى الحركة من أشياء كثيرة، ففي ‏الوسيط: "اخْتَرَش الجرو: تَحَرَّك وخَدَشَ... وتَخَارَشَتِ الكلاب والسنانير: تَخادَشَتَ ومَزَّق بعضها ‏بعضا... والخُرَاشَة: ما سَقَطَ من الشيء عند الحَتّ... و"الخَرْشُ": سَقَط متاع البيت... والخَرَشَة: ‏الذبابة...".‏ وأصاب الكلمة تطور دلالي فنسمعهم اليوم يقولون: خَرَشَهُ بمعنى فاجأه ورفع صوته أمامه بلوم أو ‏تأنيب ونحو ذلك دون مُقَدِّمات.‏

فهذه الكلمة مشتركة بين العامية والعربية والصحيحة.‏