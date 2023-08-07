 مردود اقتصادي عال في مهرجان ولي العهد للهجن



تشكل العوائد الاقتصادية لأي نشاط محفزاً لانطلاقه وديمومة فاعليته في المجتمعات، ولذلك ترتبط كثير من الأعمال الناجحة بمقدار ما تحققه من عوائد اقتصادية.

ويعتبر مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف أحد الأنشطة التي تقدم خدمة رياضية وتراثية وترفيهية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية وفتح المزيد من المنافذ التي تدعم الازدهار الاقتصادي في الوطن.

المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، ألقى المزيد من الضوء على هذا الجانب في تصريح قال فيه إنه منذ أن أطلق الاتحاد السعودي للهجن مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف وهناك حراك اقتصادي كبير لا يمكن تجاهله، يقوده اتحاد الهجن بكل احترافية بدءاً من التنظيم الإداري وتسجيل الهجن عبر شرائح إلكترونية دقيقة، لتبدأ رحلة استثمار اقتصادي ضخم لعشرات الألوف من المطايا المميزة التي تقدر قيمتها المالية بالمليارات، يتخللها صفقات بيع بالملايين تزيد وتنقص حسب إنجازات المطية.

وذكر أن هناك حركة نشطة في عمليات البيع والشراء تتم على هامش كل سباق من بيع مستلزمات الهجن وسوق متكامل للأسر المنتجة التي تتسابق في إثبات وجودها، هذا بالإضافة إلى المدينة التي تستضيف سباقات الهجن وتستقبل عشرات الألوف من عشاق الهجن والمهتمين بهذه الرياضة العريقة التي تجمع بين النخبة والمواطنين.

وذكر المغلوث أن مهرجان وسباقات الهجن تساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في المناطق والمحافظات التي تدشن فيها سباقات الهجن، من حيث احتياج ملاك الهجن إلى السكن ومتطلبات التخييم من خيام وبيوت شعر وكذلك وسائل الطبخ والتدفئة وشراء الذبائح وشراء الملابس والتعامل مع الأسر المنتجة من حيث شراء أدوات تستخدم في تربية الإبل مثل الخطام والقيد وكذلك من حيث إعداد الطعام. كما أن الفعاليات تشهد إقامة حفلات شعبية متعارف عليها بين ملاك الهجن عند الفوز بأحد الأشواط مما يجعل سباقات الهجن رافداً قوياً لأي منطقة أو محافظة تنظم فيها سباقات هجن بالإضافة إلى عمليات بيع أساسي، في شراء وبيع الهجن سواء من أجل الإنتاج أو السباق طوال فترة المهرجانات المخصصة لسباقات الهجن وكذلك حركة كبيرة في مجال خدمات مياه الشرب ونقل الإبل مما ينشط حركة المواصلات بشكل كبير.

وعلى هامش ذلك يتم الشراء والبيع في كل ما يخدم قطاع الإبل والهجن بشكل خاص، ومن الملاحظ أيضاً وجود حراك اقتصادي وإعلامي وثقافي من خلال نشاط القنوات الشعبية ومواقع التواصل والتصوير لتوثيق الزيارات والحفلات التي تشهدها احتفالات عزب الملاك.

وختم المغلوث تصريحه بالقول إن سباقات الهجن أصبحت بالفعال محركاً اقتصادياً مهماً، وتسهم في رفع نسب تشغيل قطاعات اقتصادية عدة منها قطاع الإيواء والخدمات والنقل، وبذلك ترفع الناتج المحلي؛ إذ لم تعد ذات أثر محدود على الملاك والفرق الفنية المرتبطة به.

مشاريع "رؤية 2030" حاضرة في مهرجان ولي العهد

اقتحمت أسماء مشاريع "رؤية المملكة 2030" مهرجان ولي العهد للهجن، حيث فضل العديد من الملاك تسمية مطاياهم بأسماء مشاريع الرؤية تفاؤلاً بها وافتخاراً بالطموح الكبير الذي سيصبح واقعاً بعد أعواماً قليلة.

ويطلق الملاك مسميات كثيرة على الهجن، سواء تبعا للونه أو لعلامة فارقة في جسده أو مسلكه أو طبعه أو قدرته.

وأكد بدر محمد الغامدي أحد الملاك المشاركين في النسخة الخامسة من المهرجان أنه أطلق على ثلاث مطايا لديه باسم ثلاثة مشاريع وطنية وهي: نيوم من فئة اللقايا، شيبارة من فئة المفاريد، وذا لاين من فئة اللقايا.

كما تضمنت قوائم المطايا المشاركة في المهرجان اختيار الملاك المشاركين لأسماء مثل الدرعية، المملكة، اليمامة، العلا، والبحر الأحمر، وغيرها.

وأوضح الغامدي أن سبب تسمية مطاياه لبعض مشاريع "رؤية المملكة 2030" هو إيمان منه بمشاريع الوطن العملاقة ومستقبلها المشرق والناجح بإذن الله، وقال "لذلك فضلت بأن تتسمى بهذه المشاريع وأن يكون لها نصيب من اسمائها العملاقة في هذا المهرجان العملاق".

وأضاف "المطايا الثلاث هي في أكثر من فئة بين المفاريد وسن اللقايا، تحقيقها للمراكز الأولى وظهور اسمها في قوائم الفائزين هو ما اسعى له لإظهار مشاريع وطني الغالية".

من جانبه، شدد مروان الجهني مدير المسابقات والتسجيل في الاتحاد السعودي للهجن أن الاتحاد يفخر بتواجد أسماء هذه المشاريع الوطنية في كشوفات مهرجان ولي العهد للهجن، وقال "سباقات الهجن ليست بمعزل عن ما يحدث من أحلامنا ورؤى وطننا العظيم".

جاويش: الإمكانيات الطبية في المهرجان جعلته النسخة الأميز



أسهمت الخدمات الطبية البيطرية المتنوعة والمقدمة من اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن والجهات الطبية المساندة في تطور منافسات النسخة الخامسة من المهرجان فنياً وبشكل ملفت، حيث أنتج ذلك في دقة تشخيص المطايا المصابة، وسرعة عودتها لميادين المنافسات، وتقليل فترة غيابها لأسبوع في الإصابات العضلية وأقل من 20 يوم بسبب إصابات المفاصل وهي الأكثر شيوعاً في المهرجان.

وأكد الدكتور المصري أحمد سعيد جاويش أن الإمكانيات التي سخرت في هذا المهرجان جعلت هذه النسخة الاميز طبياً مقارنة بنسخ الأعوام الأربعة السابقة، وقال "أيضا وعي الملاك والمضمرين ساهم في بيئة آمنة للمطايا، حيث ساهمت الخدمات الطبية المقدمة من إدارة المهرجان والجهات الطبية المساندة في خلو هذه النسخة من الامراض المعدية التي تنتج من هكذا تجمعات".

وعد الدكتور جاويش علاج الأوزون للهجن أحد طرق العلاج الحديثة في الطب البيطري، وقال "هو مضاد للالتهابات والبكتيريا ويساهم في رفع المناعة بشكل عام، علاج الأوزون يحسن الأداء العضلي والجهاز التنفسي للهجن".

وأضاف "أيضاً استخدام جهاز الاشعة السينية والذي يختص بالكسور والشروخ وتأكل المفاصل ساهم بشكل كبير في تفادي هذه الإصابات، اكتسب الطبيب والمالك والمضمر معرفة أكثر على الإلمام بالطرق المختلفة التي تستخدم للعبث في الهجن وأماكن الحقن المختلفة، كما ستكون لديهم المقدرة على تقييمها والتعرف على الأمراض المعدية التي تتشابه مع العبث وكيفية التفريق بينهما".

كما وصف الدكتور جاويش الحركة المتبعة في دخول المطايا للأشواط في المهرجان بالمدروسة بعناية، وقال "أسهمت في قلة احتكاك الهجن وقلة العدوى وانتشار الأمراض، فالدعم المستمر لرياضة الهجن من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الرياشة واللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي ساهم في تطور هذه الرياضة، أصبحت الطائف بفضلها موقع ثابت في رزنامة أهل الهجن، أيضا نشكر اللجنة المنظمة على تعاونها مع الجميع وتركيزها بشكل تام على إنجاح المهرجان وتلبية رغبات المشاركين".

أصغر معلق في سباقات الهجن: الهواية قادتني لمجال التعليق

جرى التعليق الأول لوليد الغامدي في سباقات الهجن بميدان الطائف التاريخي وعمره لم يتجاوز الـ 12 عاماً، فلفت الأنظار من الوهلة الأولى، وحظي في مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ بفرصة التعليق في الشوط الرئيسي، لتبدأ بعدها رحلة الطموح والنجاحات في المضمار سواء في أشواط الرموز أو الأشواط التمهيدية في نسخ مهرجان ولي العهد للهجن، حتى حصل على المركز الأول كأفضل معلق على مستوى السعودية، وليحظى بعد تلك الجائزة بلقب أصغر معلق في سباقات الهجن.

وأوضح الغامدي (18 عاماً) إن والده من محبي وملاك الهجن، وهو من شجعه ودعمه للدخول في هذا المجال، وقال "كانت البدايات مجرد هواية لتتطور مع الزمن وتصبح عشقا لا يخلو من الصعوبات والمخاطر".

وينظر المعلق الشهير بإعجاب كبير لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، ويقول في هذا الصدد: " هذا المهرجان يعتبر من أقوى البطولات التي تقام في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع، فهي رياضة الأجداد والآباء، وتجد الدعم الكبير والسخي من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وجوائزها ضخمه وكبيرة وعالية وهدف لكل ملاك الهجن ومضمريه".

ويضيف أصغر معلق في المهرجان بأن ميدان الطائف التاريخي يعتبر وجهة سياحية وواجهة لكل دول الخليج، وقال "هو من أفضل الميادين الخليجية، وفي المناسبات الكبيرة يستقطب سياح ومقيمي السعودية".

ولفت الغامدي إلى ما تم رصده من ارتفاع كبير في سوق انتقالات بفضل مهرجان ولي العهد للهجن ليبلغ 200 في المائة أو أكثر، سواء في بيع وشراء المطايا أو لما شهدته الأسواق المحلية من ازدهار في عمليات في البيع وتنوع المواد والبضائع وغيرها.

كما شارك الغامدي في سباقات المهرجان، كمالك هجن، ونجح في تحقيق المركز الأول في إحدى أشواط فئة المفاريد، وأعلن الغامدي تحديه في المرحلة النهائية وأشواط الرموز، بحث يأمل بتحقيق أحد أشواط الرموز ومصافحة راعي حفل ختام النسخة الخامسة من المهرجان.



غيث يفتتح الزمن الأفضل في "اللقايا"



حققت المطية "غيث" لمالكها بدر مسيفر العتيبي التوقيت الأفضل في منافسات فئة "اللقايا" ضمن اليوم السابع من المرحلة التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي.

وانطلقت فعاليات المهرجان الثلاثاء الماضي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن.

ونجح "غيث" في تحقيق لقب الشوط السادس خلال الفترة الصباحية اليوم (الاثنين) وبزمن وقدره 6:20.031 دقيقة وبمسافة (4 كيلو متر).

وأقيم اليوم في منافسات فئة اللقايا (بكار ـ قعدان) في يومها الأول ضمن المرحلة التمهيدية 34 شوطا، قطعت من خلاله المطايا اليوم 136 كيلو متر، مسافة كل شوط (4 كيلو متر)، شارك فيها 881 مطية، بواقع 559 مطية في القترة الصباحية، 322 مطية في الفترة المسائية.

يُذكر أن المهرجان يحظى بدعم سخي وكبير من سمو ولي العهد، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ومتابعة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.