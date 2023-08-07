وول ستريت تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أسبوع متقلب، إذ يترقب المستثمرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع وربما يمثل اختبارا لتعافي السوق القوي هذا العام.

ارتفع المؤشر ​داو جونز الصناعي 59.98 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 35125.60 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.55 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4491.58 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 63.22 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 13972.45 نقطة.