إسبانيا في حالة إنذار من الحرائق بسبب موجة الحر

أصبحت الحرائق الثلاثة التي أضرت بأكثر من ألف هكتار من الأراضي خلال نهاية الأسبوع في إسبانيا، تحت السيطرة صباح الاثنين لكن الغالبية الكبرى من مناطق البلاد وضعت في حالة إنذار في اليوم الأول من موجة حر جديدة، هي الثالثة هذا الصيف.

وبحسب "الفرنسية" وضعت عدة مناطق في الأندلس (جنوب) وكاستيا-لا مانشا (وسط) وإكستريمادورا (غرب) في حالة إنذار برتقالي مع درجات حرارة يمكن ان تصل إلى 43 درجة مئوية.

كل منطقة الأندلس وإكستريمادورا وكذلك جنوب كاستيا لا مانشا في حالة انذار أحمر في مواجهة مخاطر حصول حريق فيما يسود الإنذار البرتقالي في كل المناطق الأخرى تقريبا.

موجة الحر الثالثة هذا الصيف التي تشمل شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها يرتقب أن تستمر حتى الخميس وتأتي بعد عطلة نهاية أسبوع مكثفة لرجال الإطفاء الإسبان.

اندلع الحريق على بعد عشرة كلم على الأقل من مدينة قادس (الأندلس) ظهر الأحد واستقر قبل منتصف الليل كما أعلن الجهاز الاقليمي المخصص لحرائق الغابات على منصة أكس.

اندلع حريق في غابة صنوبر مجاورة لمدينة بويرتو ريال ما أدى إلى إغلاق مؤقت للطريق السريع المؤدي الى قادس المدينة المقصودة من السياح، وإلى تعبئة عشرات من رجال الإطفاء طوال الليل.

وأتى حريق آخر، بات تحت السيطرة، على حوالي 450 هكتارا في مقاطعة هويلفا الأندلسية السبت والأحد.

في كاتالونيا (شمال شرق) على ساحل المتوسط قرب الحدود مع فرنسا، يكافح رجال الإطفاء منذ الجمعة حريقا أمتد بسبب الرياح التي عقدت استخدام المروحيات.

وأعلن رجال الإطفاء في كاتالونيا على منصة إكس أنهم سيطروا على الحريق بعدما استقر مساء السبت. لا تزال هناك حوالي 30 وحدة في المكان واحترق حوالي 600 هكتار بحسب حرس الغابات الكاتالونيين.

كاتالونيا والأندلس هما المنطقتان اللتان تشهدان الجفاف الأشد في إسبانيا ما يؤدي إلى إمتداد الحرائق.

احترق أكثر من 70 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا منذ مطلع السنة. وفي 2022 دمرت مساحة 300 ألف هكتار في إندلاع أكثر من 500 حريق في إسبانيا، وهو رقم قياسي في أوروبا وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

ويرى الخبراء ان زيادة فترات الحر هذه وكذلك امتداد مدتها واشتداد كثافتها هي نتيجة التغير المناخي.

إسبانيا التي تعد 75 في المائة من أراضيها مهددة حاليا بالتصحر، بحسب الأمم المتحدة، هي الأكثر عرضة للتهديد من جراء هذه الظاهرة بين كل دول أوروبا الغربية.