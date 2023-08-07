صندوق الاستثمارات: إطلاق "كياني" لتعزيز نمط الحياة الصحية للمرأة في السعودية

أعلن صندوق الاتثمارات العامة، إطلاق شركة "كياني" المتكاملة لتعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في السعودية.

حيث ستركز الشركة على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال 6 خدمات رئيسة، تشمل اللياقة البدنية، والملابس الرياضية، والعناية الشخصية والعلاجية، والتغذية والتشخيص، والأكل الصحي، إضافة إلى التثقيف الصحي.

وترأس الأميرة ريما بنت بندر مجلس إدارة الشركة. وتهدف كياني للاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص بالصحة النفسية، والجسدية، والاجتماعية. وتسعى الشركة للوصول إلى أكثر من مليون مستفيدة من أجل المساهمة في استحداث مجتمع حيوي تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق شركة كياني تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، وتوطين التقنيات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، لتشكل ربط سلس بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعيا للوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من المستفيدات.

وستعمل "كياني" على تمكين قطاعات الصحة، والرفاهية، واللياقة البدنية في المملكة، والمساهمة في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية.

من جهته قال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة "تهدف كياني لاستحداث العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في المملكة، والذي تقدر قيمته حاليا بـ 16 مليار ريال، سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيس في صحة ورفاهية المرأة، وستعمل كياني بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع، واستحداث مجتمع أكثر صحة وحيوية".