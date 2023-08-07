الأسهم اليابانية تعكس الاتجاه وتغلق على ارتفاع

عكس المؤشر نيكاي الياباني اتجاهه ليغلق على ارتفاع اليوم مع تغيير المستثمرين نظرتهم بعد تسجيل الشركات المحلية لأرباح قوية، وارتفع سهم شركة أستيلاس للأدوية بعد حصول عقار تنتجه على موافقة الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز" صعد نيكاي 0.19 في المائة ليغلق عند 32254.56 نقطة، بعدما تراجع في مستهل الجلسة مقتفيا الخسائر التي اختتمت بها وول ستريت تداولات الأسبوع الماضي. وكان المؤشر نيكاي تراجع 0.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى منذ 12 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وأوقف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا الخسائر التي سجلها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.41 في المائة عند 2283.93 بالمئة.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة دايوا سيكيوريتيز "اقتفت السوق الانخفاضات في الأسواق الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يكن المستثمرون يراهنون بشكل كبير على الأسهم بسبب شكوكهم تجاه وضع عائدات السندات الحكومية اليابانية". وأضاف أنه مع ذلك ارتفعت معنويات المستثمرين بعد تحسن أرباح أسهم الشركات اليابانية.

وكان المستثمرون في اليابان يبحثون عن القيمة العادلة للسندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات بعدما فاجأ بنك اليابان السوق بوضع سقف فعلي لعائد السندات عند واحد في المائة الشهر الماضي.

وقفز سهم أستيلاس فارما اليابانية للأدوية 10.05 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي بعدما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار تنتجه الشركة.

وارتفع سهم نظيرتها دايتشي سانكيو 1.95 في المائة.

وصعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.06 في المائة وصانعة المعدات الطبية ترومو 1.28 في المائة.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلبا على المؤشر نيكاي، إذ تراجع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04 في المائة و1.64 في المائة على الترتيب.