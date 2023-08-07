الصين : المحادثات في السعودية بشأن أوكرانيا ساعدت في تعزيز توافق دولي في الآراء

أعلنت الصين اليوم، أن المحادثات التي أقيمت في السعودية بشأن أوكرانيا، ساعدت في تعزيز توافق دولي في الآراء.

وكان السبت الماضي، قد عُقد في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لـ 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وقد عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته، ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للجهود والمساعي الحميدة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي يبذلها في هذا الشأن منذ مارس 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة السعودية هي: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل ، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، الإمارات، بريطانيا، الأمم المتحدة، أمريكا.