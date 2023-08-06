أصول "صندوق الاستثمارات" ترتفع 12.8% إلى 2.23 تريليون ريال بنهاية 2022

ارتفعت الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" خلال العام الماضي بنسبة 12.8 في المائة (254 مليار ريال)، لتبلغ 2.234 تريليون ريال بنهاية العام، مقابل 1.98 تريليون ريال بنهاية 2021.

وكانت الأصول تحت إدارة الصندوق قد بلغت 1.544 تريليون ريال في نهاية 2020، ما يعني ارتفاعها 44.7 في المائة (690 مليار ريال) خلال 2021 و2022.

وبنهاية 2022، تتنوع الاستثمارات تحت إدارة الصندوق بين 77 في المائة محلية "تشمل استثمارات الخزينة"، و23 في المائة استثمارات دولية.

وحقق الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية سنويا بـ 8 في المائة.

وزاد عدد موظفي الصندوق 33 في المائة (666 موظفا جديدا) خلال 2022، ليبلغ 1940 موظفا وموظفة بنهاية العام.

أما الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فقد استحدث الصندوق 181 ألف وظيفة خلال 2022.

ونجح الصندوق في تأسيس 25 شركة خلال العام الماضي.

وتوزعت الأصول تحت إدارة الصندوق بنهاية 2022 كما يلي:

الاستثمارات الدولية 512 مليار ريال (23 في المائة)، والاستثمارات المحلية 1.717 تريليون ريال (77 في المائة).

توزيع الاستثمارات الدولية:

234 مليار ريال محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية (10 في المائة من إجمالي الأصول).

109 مليار ريال محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة (3 في المائة).

169 مليار ريال برنامج الاستثمارات في الأسواق العالمية العامة (8 في المائة).

توزيع الاستثمارات المحلية:

718 مليار ريال محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية (32 في المائة).

470 مليار ريال محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها (21 في المائة) موزعة على 80 شركة.

204 مليار ريال محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية (9 في المائة).

121 مليار ريال محفظة المشاريع السعودية الكبرى (5 في المائة).

204 مليار ريال محفظة الخزينة (محفظة غير استثمارية) (9 في المائة).