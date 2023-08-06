صرف 109 ملايين ريال مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1444هـ 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (109,172,417) ريال، وذلك لكمية (61,281) طن، لعدد (164) مزارعا. تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.162.881.510) ريال، وذلك لكمية (660.132) طن، لعدد (2060) مزارع.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (921,138) طن، لعدد (2945) مزارعا.