"سامسونج" تحافظ على صدارة سوق رقائق الذاكرة في الربع الأول

احتفظت شركة سامسونج إلكترونكس الكورية الجنوبية بصدارة سوق رقائق الذاكرة في الربع الأول على الرغم من الأرباح الضعيفة وسط وفرة الرقائق، وفقا لتقرير صدر اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من ناحية أخرى، تراجعت شركة إس كيه هينيكس إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المركز الثاني في العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب خفض الإنتاج الذي حدث من جانب

سامسونج، وفقا لموقع "أومديا" لتتبع أحوال السوق.

وحافظت سامسونج إلكترونيكس على أكبر حصة في السوق بنسبة 42.8 في المائة في سوق ذاكرة الوصول العشوائي "الرامات"، دون تغيير عن الربع السابق.

وذكر موقع "أومديا" إن إيرادات "ذاكرة الوصول العشوائي" من سامسونج بلغت 4.01 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 61.2 في المائة عن 10.35 مليار دولار في العام السابق.