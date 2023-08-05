"أبل" تتخلى عن عرشها التاريخي .. قيمتها السوقية دون 3 تريليونات دولار 

سجلت شركة أبل الأمريكية للتكنولوجيا أمس الجمعة تراجعا في قيمتها السوقية إلى ما دون مستواها التاريخي البالغ 3 تريليونات دولار بعد توقعات الشركة الصانعة لأجهزة الهاتف المحمول آيفون للربع الرابع مخاوف بشأن فتور الطلب على الهواتف والأجهزة الأخرى.

وبحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج للانباء، سجلت أسهم الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تراجعا بنسبة 4.8 في المائة اليوم، لتصبح قيمتها السوقية 2.85 تريليون دولار.

وأوضحت الوكالة أن الانخفاض هو الأكبر منذ سبتمبر الماضي، ومثل تراجعا بنحو أكثر من 160 مليار دولار في قيمتها السوقية.

وفي التقرير الخاص بالشركة، كشفت أبل عن التراجع في المبيعات في الربع الثالث على التوالي، مع توقعها بتراجع مماثل في الفترة الحالية.