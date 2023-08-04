وول ستريت ترتفع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بصورة أقل من المتوقع في يوليو تموز، بينما غطت أرباح شركة أمازون التي جاءت أفضل من المتوقع على توقعات انخفاض مبيعات شركة أبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.24 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 35230.13 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على ارتفاع 12.07 نقطة أو 0.27 بالمئة عند 4513.96 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 66.24 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 14025.96 نقطة عند الفتح.

