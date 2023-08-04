الصومال تؤكد دعمها للسعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أكد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية الصومالية، محمد شيخ علي دوديشي، دعم بلاده لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

جاء ذلك خلال مؤتمر ، اليوم، عقب استقبال الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس الصومال ، للمستشار بالديوان الملكي أحمد قطان.

وقال دوديشي إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد السعودية هذا العام "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في مدينة الرياض.

