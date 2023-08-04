النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أي ما يعادل 0.4 % ، إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 36 سنتا، أو 0.4 % ، 81.90 دولار للبرميل.

واسترد برنت أمس خسائره التي بلغت 2 % في جلسة الأربعاء مما يجعل العقود الآجلة في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4 % بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعا 1.4 % بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء بحسب رويترز. ويتجه خاما القياس لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب لهما هذا العام.

