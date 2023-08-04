الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع اليوم إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:38 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1971.70 دولار للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من 1 % منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية بحسب رويترز.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات أمس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهرا في يوليو تموز مع استمرار شح العمالة.

