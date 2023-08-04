محافظ بنك انجلترا: المعركة ضد التضخم سوف تستغرق بعض الوقت

صرح اندرو بايلي محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) أنه مازال من المبكر اعلان انتصار بلاده في المعركة ضد التضخم، مضيفا أن "الميل الأخير" سوف يتطلب فترة مطولة من أسعار الفائدة التقييدية.

و قال بايلي إن "الميل الأخير هو المرحلة التي تؤتي فيها السياسة ثمارها بشكل فعلي، ولابد أن تظل هذه السياسة تقييدية". وأضاف: "لابد أن تستمر السياسة تقييدية، حتى يمكنها خفض التضخم، ولاسيما العام المقبل".

وسعى محافظ البنك المركزي إلى الحد من تكنهات السوق بشأن قرب انتهاء البنك من أطول دورة تشديد مالي يقوم بها خلال ثلاثة عقود، حيث صرح أنه "مازال من المبكر للغاية التكهن بشأن خفض أسعار الفائدة".

وفي حديثه مع شبكة بلومبرج، قال بايلي إنه "مازال من المبكر للغاية اعلان الفوز على التضخم"، مضيفا أنه يشعر "بثقة كبيرة" أن التضخم في طريقه للتراجع.

وأوضح "أرى دلائل صلبة أن التضخم سوف ينخفض".

ورفع بنك انجلترا معدل الفائدة أمس الخميس في محاولة أخرى للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" أن البنك حذر من مخاطر " متبلورة" تدفع التضخم للارتفاع، وذلك في الوقت الذي قرر فيه رفع معدل الفائدة من 5% إلى 25ر5%.

وهذه تعد الزيادة الـ14 التي يقرها البنك على التوالي. ومن ناحية أخرى، قال البنك إنه يتوقع أن تفى الحكومة بتعهدها بخفض التضخم بحلول نهاية العام.

وأضاف أنه من المرجح انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لأقل من 5% خلال الربع الأخير من عام .2023