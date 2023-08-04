هيونداي وكيا تسحبان 91 ألف مركبة في أمريكا بسبب خطر الحرائق

قالت شركة هيونداي موتور وشركة كيا التابعة لها، اليوم ، إنهما سوف تسحبان أكثر من 91 ألف مركبة تم إطلاقها مؤخرا في الولايات المتحدة، بسبب مخاطر الحريق.

وقدمت شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان، تقارير السحب إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة.

ونصحت الشركتان العملاء بإيقاف المركبات المستهدفة بالخارج وبعيدا عن المباني حتى يتم إصلاح الجزء المعيب.

وقالت الشركتان في بيانات إلى الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة، إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما قد تحتوي على مكونات كهربائية تالفة قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة أجهزة التحكم في المضخة مع خطر نشوب حريق وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتضم السيارات التي سوف تسحبها هيونداي، "باليسايد" لعامي 2023 و2024، و"توسان"، و"سوناتا"، و"إلنترا"، و"كونا" لعام 2023"، و"سيلتوس" لعامي 2023 و.2024 وسوف تسحب كيا "سول" و"سبورتاج" لعام 2023. وقالت الشركتان إن التجار سيفحصون ويستبدلون أجهزة التحكم الإلكترونية بمضخة الزيت مجانا، حسب الحاجة.