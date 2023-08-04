رغم انخفاض مبيعاتها 1.4% .. أرباح "أبل" تفوق توقعات "وول ستريت"

أعلنت شركة أبل اليوم مبيعات وأرباحا تفوق توقعات وول ستريت على الرغم من تراجع في مبيعات هواتف آيفون لكن أداء هاتفها الرئيسي في الصين ساعدها في تفادي تراجع عام في سوق الهواتف الذكية.

وقالت أبل إن مبيعاتها للربع الثالث من سنتها المالية المنتهي في أول يوليو انخفضت 1.4 في المائة إلى 81.8 مليار دولار وارتفعت الأرباح للسهم بنسبة خمسة في المائة إلى 1.26 دولار. وتجاوز ذلك توقعات المحللين بأن تبلغ المبيعات 81.69 مليار دولار والأرباح 1.19 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وجاءت مبيعات هاتف آيفون أقل قليلا من تقديرات المحللين لكن عوضتها مبيعات قوية للخدمات التي تتضمن خدمة أبل تي.في+ وكذلك المبيعات في الصين التي قفزت ثمانية في المائة على أساس سنوي.

وأنفقت أبل 22.61 مليار دولار على البحث والتطوير منذ بداية السنة المالية الحالية بزيادة حوالي 3.12 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "رويترز" إن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير مدفوعة بأمور منها العمل الذي تقوم به الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو نفس المجال الذي يقود الإنفاق في شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى أيضا.

وقال كوك "أجرينا أبحاثا على مجموعة واسعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى أعوام، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي. سنواصل الاستثمار والابتكار وتطوير منتجاتنا باستخدام تلك التقنيات للمساهمة في إثراء حياة الناس".

وعلى الرغم من تسجيل سوق الهواتف الذكية في الصين أضعف أداء لها في نحو 10 أعوام فقد تفوقت مبيعات أبل. وبحسب مؤسسة كاونتربوينت ريسيرش فقد تراجع إجمالي مبيعات الهواتف الذكية بالصين ثمانية في المائة في الربع الثاني من السنة لأدنى مستوياتها منذ 2014. لكن كوك قال أن مبيعات هاتف آيفون في الصين ارتفعت "برقم في خانة العشرات".

وقالت أبل إن مبيعات هواتف آيفون بلغت 39.67 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 39.91 مليار دولار بحسب بيانات رفينيتيف.

وقالت الشركة إن إيراداتها من شريحة الخدمات بلغت 21.21 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات المحللين بأن تبلغ 20.76 مليار دولار.

وقال كوك إن أبل لديها الآن مليار مشترك على منصتها، التي تتضمن خدمات أبل والتطبيقات التابعة لشركات أخرى، وذلك ارتفاعا من 975 مليون مشترك في الربع السابق.

وبلغت إيرادات الشركة من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن بينها ساعة أبل وسماعات إيربودز، 8.28 مليار دولار مقارنة مع تقديرات المحللين بأن تبلغ 8.39 مليار دولار.

وسجلت مبيعات الشركة من أجهزة ماك وآيباد 6.84 مليار دولار و5.79 مليار دولار على الترتيب مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 6.62 مليار دولار و6.41 مليار دولار.