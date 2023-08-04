فوضى يسببها عطل في نظام أمتعة السفر في مطار أورلي الفرنسي

أدى "عطل غير مسبوق" إلى "فوضى" و"تأخير كبير" في مواعيد الرحلات المغادرة في ذروة فترة الصيف وقبل عام من الألعاب الأولمبية في باريس، في مطار أورلي ثاني مطارات العاصمة الفرنسية، إثر عطل في نظام تسجيل أمتعة السفر.

هذا العطل "غير المسبوق" الناجم عن نظام المعلوماتية أثر على نحو عشرة آلاف مسافر و40 رحلة، وقد لوحظ مع بدء العمليات في المحطة رقم 4 في ثاني أكبر مطار في فرنسا.

بعد حشد الفرق التقنية طوال النهار "استؤنف العمل في نظام فرز أمتعة السفر عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي (16:50 ت ج) كما قالت مجموعة "مطارات باريس" ADP المشغلة للمطار، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال مصدر ملاحي إن الأمتعة "تم تسجيلها يدويا بغالبيتها العظمى" ما أدى إلى "تكدس الكثير من الأمتعة مع مغادرة الركاب وليس الأمتعة".

وتكدست أمام مدخل المحطة 4 في مطار أورلي مئات الحقائب على عربات خلف الأشرطة الأمنية. بعد ذلك بقليل، قام موظفو ADP وهم يرتدون سترات برتقالية بتحميلها في حافلات.

تستقبل المحطة 4 في مطار أورلي الشركات التي تسير رحلات إلى مناطق فرنسا ما وراء البحار أو الخارج خصوصا المغرب.