ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 47.8 % مع زيادات الضرائب وتراجع الليرة

أظهرت بيانات رسمية أمس أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 في المائة على أساس شهري في يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بنسبة 9.1 في المائة وبارتفاع حاد من 3.92 في المائة في يونيو. وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المائة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب أردوغان.

وفقدت الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المائة في يونيو وحده، بعد أن أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المائة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.

وعلى مستوى القطاعات، جاء التضخم السنوي مدفوعا بقطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم الذي سجل قفزة في الأسعار بلغت 82.6 في المائة. وارتفعت الأسعار في قطاع الصحة أيضا 76 في المائة تقريبا وفي قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية شديد التأثير 60.7 في المائة.

وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة عديدا من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار.

وتراجعت الليرة قليلا إلى 26.9870 للدولار بعد نشر البيانات، بفارق طفيف عن أدنى مستوى قياسي عند 27.05 للدولار.

من جهته، قال محمد شيمشك وزير المالية التركي إن التضخم السنوي سيبدأ في الانخفاض ابتداء من منتصف عام 2024 في ظل التأثير الإيجابي لموقف السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف شيمشك في بيان نشر على منصة إكس -تويتر سابقا- "سندعم عملية خفض التضخم بالانضباط المالي. الهدف الأساس لسياساتنا هو خفض التضخم دائما ليصبح في خانة الآحاد على المدى المتوسط".

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58 في المائة من 22.3 في المائة بعد شكوك استمرت أعواما من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.

يتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85 في المائة في أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد بأن يرتفع بدءا من يوليو.

وفي أول مؤتمر صحافي لها الأسبوع الماضي، أعلنت حفيظة غاية أركان الحاكمة الجديدة للبنك المركزي أن التضخم سيرتفع "مؤقتا" نظرا إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وفي عهد المسؤولة التنفيذية السابقة في مصرف الجمهورية الأول "فيرست ريبابليك بنك" وجولدمان ساكس، رفع المصرف المركزي التركي مرتين معدلات الفائدة من 8.5 إلى 15 في المائة.