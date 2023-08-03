روسيا: انضمام دول لعضوية بريكس سيقوي المجموعة

قالت روسيا اليوم إن انضمام دول جديدة لعضوية مجموعة بريكس سيعزز من شأنها ويقويها، وذلك في أكثر تأييد من موسكو صراحة حتى الآن لاقتراح توسيع المجموعة.

وبحسب "رويترز" تضم مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة حاليا في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وترى موسكو أن المجموعة تتزايد أهميتها وتشكل ثقلا مضادا مؤثرا في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشؤون العالمية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "بالطبع نعتقد أنه بشكل أو بآخر، توسيع مجموعة بريكس سيساهم في زيادة تطوير وتعزيز هذه المنظمة".

وجاء ذلك تعليقا على تصريح أدلى به رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال فيه إن من المهم للغاية للسعودية الانضمام إلى مجموعة دول بريكس بالإضافة إلى الأرجنتين والإمارات إذا رغبتا في ذلك.

وقال بيسكوف إن روسيا لها علاقات بناءة مع الدول الثلاث لكن"لا نعتقد أننا بحاجة لاستباق الأحداث فيما يتعلق بدول بعينها مرشحة للانضمام قبل مناقشة المسألة في قمة بريكس التي تعقد في جنوب أفريقيا بين 22 و24 أغسطس.