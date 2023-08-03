290 مليار طن انبعاثات حرائق الغابات في كندا خلال يوليو

وصلت انبعاثات الكربون الناتجة عن الحرائق في كندا إلى مستويات غير مسبوقة وسجلت في نهاية يوليو أكثر من ضعف المستوى القياسي السنوي الأخير الذي سجل 2014، بحسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي كوبرنيكوس.

وقال المرصد "حاليا يبلغ إجمالي الانبعاثات من حرائق الغابات في كندا نحو 290 ميغاطن - 290 مليار طن- من الكربون، بينما الرقم القياسي السابق الذي سجل في 2014 بلغ 138 ميغاطن".

ولا يعكس الرقم المسجل حتى الآن لـ 2023 سوى كمية الانبعاثات منذ بداية العام والجزء الأساسي منها سجل منذ بداية مايو عندما بدأت الحرائق تندلع في البلاد، فيما لم ينته بعد موسم الحرائق.

وقال مارك بارينجتون وهو عالم في خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس "لقد راقبنا انبعاثات الحرائق في جميع أنحاء كندا خلال الأشهر الثلاثة منذ بداية مايو"، وفقا لـ"الفرنسية".

وخلال هذه الفترة استمرت في الارتفاع بشكل شبه مستمر ووصلت إلى مستوى أعلى مما هو مسجل في قاعدة بياناتنا مدة عام كامل في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ البيانات يعود إلى بداية 2003.

وأضاف "الانبعاثات المرتبطة بالحرائق في المناطق الشمالية تبلغ ذروتها عادة في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس، لذا فمن المفترض أن يستمر مستواها في الارتفاع لبضعة أسابيع أخرى".

واجهت كندا التي ترتفع درجة حرارتها بشكل أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية متطرفة في الأعوام الأخيرة، زادت حدتها وتواترها بسبب تغير المناخ.

واجتاح البلاد بدءا من 30 يوليو أكثر من 990 حريقا من بينها 613 صنفت خارج نطاق السيطرة. وحتى الآن احترق أكثر من 12 مليون هكتار هذا العام، وهو أعلى بكثير من مجمل ما شهدت البلاد على الإطلاق.