وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى في 9 أشهر

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو الأمر الناتج جزئيا عن خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة، وهو ما شكل ضغطا على الأسهم شديدة التأثر بأسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" تراجع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 87.96 نقطة أو 0.25 في المائة عند الفتح إلى 35194.56 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض قدره 19.12 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 4494.27 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 73.69 نقطة أو 0.53 عند الفتح إلى 13899.76 نقطة.