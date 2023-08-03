"البحر الأحمر العالمية" توصي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل ديون بقيمة 374 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توصية مجلس ادارتها حيال الخسائر المتراكمة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق تحويل الدين المستحق لمجموعة الدباغ والبالغ قيمتة 80،229،258 ريال.

ورسملة الدين الذي سينشئ عن الاستحواذ على شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة (فيرست فيكس) والبالغ 294،000،000 ريال، وسيبلغ إجمالي التحويل 374،229،258 ريال "زيادة رأس المال".

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في رأس المال لن تؤدي إلى أي مسؤولية مالية ولا تتطلب أي مساهمة نقدية من المساهمين الآخرين في الشركة .