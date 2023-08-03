"رواسي" توقع عقدا بقيمة 2.8 مليون ريال مع "السعودية للكهرباء"

أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار اليوم توقيع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ مشروع إضافة خلايا جديدة في محطة 8701 في الخرج، بقيمة اجمالية 2,824,400 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ مده العقد 18 شهرا، ويتوقع أن يظهر الاثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.

