"نحلم ونحقق" .. هوية اليوم الوطني السعودي الـ 93

أطلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم، الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ 93، الذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار "نحلم ونحقق".

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

وجاء الشعار الفني كفرشة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء ويرسم حدود أرض المملكة، التي تحتضن الحلم بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان هكذا يخطط الحالمون أهدافهم في الحياة، ليبدؤوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة، فيما استلهمت الألوان من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية لمملكتنا الحبيبة.