ارتفاع التضخم في تركيا 47.8% خلال يوليو

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في يوليو إلى 47.83 في المائة مقارنة بـ 38.2 في المائة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ويأتي الرقم الجديد الموافق للتوقعات بعد أسبوع على رفع البنك المركزي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58 في المائة من 22.3 في المائة بعد شكوك استمرت أعواما من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي بحسب "الفرنسية".

يتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85 في المائة في أكتوبر العام الماضي. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد بأن يرتفع اعتبارا من يوليو.