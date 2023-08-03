تراجع أرباح شركة ميتسوبيشي خلال الربع الأول بنسبة 40.5%

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية اليوم الخميس لصناعة السيارات تراجع أرباحها خلال الربع الأول بنسبة 40.5 في المائة لتصل إلى 317.7 مليار ين (2.2 مليار دولار). وبلغت الإيرادات على كل سهم 222.56 ين مقارنة بـ 360.72 وتراجعت الإيرادات بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 4.7 تريليون ين. وتوقعت ميتسوبيشي تسجيل أرباح خلال العام المالي الذي ينتهى في 31 مارس 2024 تبلغ نحو 920 مليار ين.

