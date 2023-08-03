النفط يستقر بدعم من مخاوف الإمدادات بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد أمس إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في المعنويات لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم.

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع العالمي للدولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 83.24 دولار للبرميل بحلول الساعة (04:22) بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1 في المائة إلى 79.53 دولار للبرميل بحسب "رويترز".

وجرى تداول خامي القياس بالقرب من أعلى مستوى لهما منذ أبريل نيسان أمس، لكنهما سجلا انخفاضا 2 في المائة عند التسوية بعد خفض التصنيف الائتماني الأمريكي. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 16 في المائة في يوليو بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 14 في المائة.

