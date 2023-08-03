الأسهم المحلية تتداول دون متوسط 50 يوما .. عدم تجاوز 11500 نقطة يزيد ضغوط البيع

تراجعت الأسهم السعودية 157 نقطة، ما يعادل 1.36 في المائة لتغلق عند 11478 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بنحو 1.58 في المائة ليغلق عند 1500 نقطة. وجاء أداء السوق مغايرا للجلسة السابقة التي حاولت أن تبحث عن التماسك، إلا أن عدم ظهور أخبار إيجابية وفي ظل تحقيق السوق تراجعات متتالية، استمر تفضيل جني الأرباح، وستبقى السوق على هذا النحو حتى تظهر معطيات تعدل من قرارات المتعاملين، أو تجد السوق مناطق سعرية جاذبة للسيولة الاستثمارية.

من ناحية فنية، السوق أصبحت دون متوسط 50 يوما، لذا قد تبحث السوق عن التماسك، وعجزها عن تجاوز 11500 نقطة سيزيد الضغوط البيعية على السوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11610 نقاط، وسجل أدنى نقطة عند 11472 نقطة خاسرا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 11478 نقطة فاقدا 157 نقطة بنحو 1.36 في النهاية. وتراجعت السيولة 0.34 في المائة بواقع 18 مليونا، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو ثمانية ملايين، إلى 204 ملايين سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة لتصل إلى 374 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بواقع 5.1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بـ 3.2 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 2.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.68 في المائة، ثم "الخدمات الاستهلاكية" بمقدار 0.54 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.37 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 20 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 18في المائة، ما يمثل 903 ملايين ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 8 في المائة بنحو 457 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميدغلف" بنحو 6.54 في المائة ليبلغ 14 ريالا، يليه "الباحة" بـ5.88 في المائة ليصل إلى 0.18 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج" 5.34 في المائة، حيث أغلق عند 44.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "التموين" بواقع 7.95 في المائة ليغلق عند 115.80 ريال، يليه "المراعي" بـ5.33 في المائة إلى 64 ريالا، وحل ثالثا سهم "التعاونية" بمقدار 5.31 في المائة ليقفل عند 132 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 405 ملايين ريال، يليه "دار الأركان" بنحو 320 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الإنماء بـ217 مليون ريال.





وحدة التقارير الاقتصادية