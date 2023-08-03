تباين أداء البورصات الخليجية .. و«القطرية» تنهي سلسلة مكاسب استمرت 15 يوما

تباين أداء البورصات الخليجية عند نهاية تعاملات أمس، بينما انخفض المؤشر القطري منهيا سلسلة مكاسب استمرت 15 يوما.

وبحسب "رويترز" انخفض المؤشر القطري 1.1 في المائة منهيا سلسلة من المكاسب استمرت 15 يوما، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي، الذي هبط 1.7 في المائة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة بفضل قفزة لسهم "كيو القابضة" 15 في المائة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر بعد تلقي عرض من "القابضة أيه.دي.كيو" و"آي.إتش.سي كابيتال" لدمج حصصهما في "مدن العقارية" في "كيو القابضة".

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد أن جرى تداوله عند أعلى مستوى منذ ثمانية أعوام مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 0.6 في المائة.

وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1988 نقطة بضغط قطاعات المال والاتصالات والمواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية.

وهبط سهم بنك السلام 1.1 في المائة، ومجموعة البركة 0.7 في المائة، وبنك البحرين الوطني 0.3 في المائة، كما تراجع سهم "بيت التمويل الكويتي" 0.8 في المائة.

وانخفض سهم "بتلكو" 0.2 في المائة، و"ألبا" 0.5 في المائة، و"مجموعة فنادق الخليج" 0.5 في المائة. وزاد مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4799 نقطة.

وتراجع مؤشر الكويت 0.7 في المائة ليبلغ 7980 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في حزيران (يونيو) عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه.