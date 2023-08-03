«المركزي الصيني» يؤيد خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان للأفراد

أوضح بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، موقفه المؤيد لخفض أسعار الفائدة ونسبة الدفعة الأولى لقروض الإسكان للأفراد خلال اجتماع عمل عقد الثلاثاء.

يأتي هذا الموقف في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات ائتمان الإسكان الخاصة بالمدن وسياسات الائتمان المتباينة وتلبية الطلب الضروري والمحسن على الإسكان بشكل أفضل، وفقا للاجتماع الذي عقده البنك والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بشكل مشترك بشأن أعمال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال البنك المركزي إنه سيواصل أيضا توجيه البنوك التجارية لتعديل أسعار الفائدة على قروض الإسكان الشخصية القائمة في الوقت المناسب وفقا للقوانين.

وبهدف دعم التنمية المطردة والسليمة لسوق العقارات، أقر المنظمون بضرورة الحفاظ على التمويل العقاري بشكل مستقر ومنظم وزيادة الدعم المالي لتأجير المساكن وتجديد القرى في المناطق الحضرية وبناء مساكن ميسورة التكلفة.