طرح 37 مشروعا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها

طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية 37 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع «اشتراطات تقديم خدمة النقل البري ومستندات النقل بالعبور»، وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن يسهم المشروع في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة التوسع في محطات النقل لشركات الطيران والشحن الجوي، وذلك من خلال استخدام الناقل البري المرخص لنقل البضائع من محطة إلى أخرى عوضاً عن الشحن بالطائرة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 أغسطس الجاري.

من جانبها طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع «تعديل تنظيم الدعم السكني»؛ وذلك بهدف إدخال شرائح جديدة للاستحقاق وقبولها في برامج الدعم السكني وتمكينها من الحصول على المسكن الأول، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أغسطس 2023م.

بدورها طرحت هيئة الهلال الأحمر السعودي مشروع «نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة»؛ الذي تهدف منه إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، إضافة إلى تعزيز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة، وينتهي الاستطلاع عليه في 25 أغسطس 2023م.

وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع «الدليل الإرشادي للإبلاغ عن الأخطاء الدوائية»، بهدف توضيح أهمية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية من قبل الممارسين الصحيين والمرضى والمستهلكين، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 23 سبتمبر المقبل.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة «استطلاع»؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.