"إي آند" الإماراتية تعرض زيادة حصتها في "فودافون" إلى 20%

قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند الإماراتية إن الشركة قدمت عرضا لزيادة حصتها في فودافون إلى 20 في المائة.

وتعمل المجموعة، التي كانت تعرف سابقا باسم اتصالات، على زيادة حصتها تدريجيا في شركة الاتصالات البريطانية منذ أن اشترت حصة تبلغ 9.8 في المائة مقابل 4.4 مليار دولار في مايو 2022.

وبلغت حصتها حتى أبريل 14.61 في المائة وفقا لإفصاح من هيئة الأوراق المالية.

وقال دويدار وفقا لرويترز إن التعاون بين الشركة الإماراتية وفودافون في انتظار الموافقات التنظيمية في البلدان التي تعمل فيها الشركة البريطانية.

ويشمل هذا اتفاقية لتنظيم العلاقات بين الشركتين، وكذلك إمكانية زيادة حصة المجموعة إلى 20 في المائة.

وأضاف أنه يأمل في الحصول على الموافقات خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.