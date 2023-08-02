الكويت تقر موازنة 2023-2024 بعجز متوقع 22.13 مليار دولار

أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار).

وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.

وتتضمن الموازنة التي تبدأ مطلع أبريل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار.

واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار.

ووفقا لوكالة "رويترز" بلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار.