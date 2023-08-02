الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة إثر خفض التصنيف الائتماني لأمريكا

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم على انخفاض، بعدما أثر تحرك وكالة فيتش المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية على الإقبال على الأصول المنطوية على مخاطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز 78.76 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 35551.92 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 25.80 نقطة، أو 0.56 في المائة، إلى 4550.93 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك 151.19 نقطة، أو 1.06 في المائة، إلى 14132.73 نقطة.

ووفقا لوكالة رويترز خفضت فيتش أمس تصنيف الولايات المتحدة إلى‭ AA+‬ من ‭AAA‬، وهو ما عارضته وزيرة الخزانة جانيت يلين.