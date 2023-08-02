انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبا مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر إذ فر المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر بعدما خفضت وكالة فيتش بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز" هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة (07:08) بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو.

كان المؤشر تراجع بنحو واحد في المائة أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأمريكية الألمانية 5.4 في المائة بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1 في المائة رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.