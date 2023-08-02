خفضت الوقت من ساعتين إلى دقيقتين .. "الصحة" و"سبل" تنقلان وحدات الدم عبر "الدرون"

نجحت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي "سبل"، في تنفيذ تجارب فرضية تمت قبل الحج للعام الحالي لنقل وحدات الدم باستخدام طائرات "الدرون" في المشاعر المقدسة، لتعزيز معايير السرعة والأمان للخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن.

وجاء هذا النجاح "الافتراضي" ليعطي الضوء الأخضر لبدء تطبيقها فعليا في المواسم القادمة، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير منظومة رعاية طبية فائقة، تضمن الوصول السريع والأمان لجميع المصابين والحالات الطارئة والحرجة، باستخدام التقنيات الحديثة كالطائرات المسيرة "الدرونز"، ما يساعد على تخطي جميع العوائق التقليدية لتقديم الخدمات الإسعافية طبقا لمعايير سلامة نقل الدم في التوقيت المناسب.

ونجحت هذه الرحلات في اختصار الوقت المستغرق لنقل وحدات الدم بوسائل النقل التقليدية من ساعتين ونصف إلى دقيقتين، ما يحقق معايير الراحة والسلامة، وكانت نتائج هذه الفرضيات مبشرة، ويأتي التكامل بين "الصحة" و"سبل"، لتحقيق مستهدفات برنامج خدمة الحجيج كأحد برامج رؤية 2030، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج ما قبل الوصول وحتى المغادرة، بصحة وأمان.

والمبادرة تأتي ضمن مخرجات مركز الإبداع في وزارة الصحة، ومركز الابتكار Station25 في "سبل"، حيث تم إنشاؤهما لرفد بيئة عمل المنظمتين والمنشآت التابعة لهما بمعايير الجودة المؤسسية، التي تحفز منسوبيها على التفكير الإبداعي، وتقديم خدمات صحية وبريدية مبتكرة، تنال رضا واستحسان المواطنين والمقيمين.